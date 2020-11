Sardegna: Zoffili (Lega), al lavoro per risorse straordinarie da goveno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore drammatiche per tutto il popolo sardo, a nome della Lega Sardegna esprimo vicinanza a tutte le comunità colpite dall'alluvione unito al cordoglio per le vittime e i loro cari". Cosí Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore Regionale della Lega in Sardegna nonché residente del Comitato bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Come Lega Sardegna, "a partire dai parlamentari, dai nostri esponenti in Regione, dai sindaci, assessori e consiglieri sui territori, fino a ognuno dei nostri iscritti, siamo al lavoro e a completa disposizione delle autorità competenti per fare tutto ciò che occorre nel contenimento dell'emergenza. Con la stessa determinazione siamo fin da subito attivi per chiedere al governo un intervento significativo in termini di risorse e investimenti per riparare i danni subiti in queste maledette ore", ha aggiunto. "Certi che la Sardegna saprà rialzarsi, come ha sempre fatto anche nei frangenti più difficili della sua storia, seguiamo l'evolversi della situazione con la necessaria preoccupazione, unita alla più salda fiducia e gratitudine per il personale dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, dei medici e dei sanitari, nonché della Protezione civile che stanno dando l'ennesima prova del loro grande spirito di sacrificio nell'affrontare questa gravissima crisi", ha concluso.(Com)