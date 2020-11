Francia: terminate proteste a Parigi, ministro Interno condanna violenze contro polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37 agenti di polizia e i gendarmi francesi, stando alle prime stime provvisorie, durante le manifestazioni odierne svoltesi in tutto il Paese per protestare contro la legge sulla “sicurezza globale”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che ha condannato “ancora una volta l'inaccettabile violenza contro le forze dell'ordine”. A Parigi il corteo si è svolto in modo pacifico sino al punto di arrivo, Place de la Bastille, quando ci sono stati alcuni scontri fra manifestanti e forze di polizia che sono state costrette a usare i gas lacrimogeni dopo aver subito lanci di petardi e sassi. Secondo il ministero dell'Interno 46 mila persone hanno preso parte alla manifestazione nella capitale francese. (Frp)