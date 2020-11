Business news: startup giapponese realizzerà hub per sviluppo lander lunari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup giapponese Ispace Inc ha annunciato che realizzerà un sito di ricerca negli Stati Uniti entro la fine del 2020, dedicato alla progettazione di moduli di atterraggio per il trasporto di rifornimenti e materiali sulla superficie lunare. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”. L’azienda con sede a Tokyo intende attingere al know-how di ingegneria spaziale dello Stato Usa del Colorado, e ambisce a sviluppare moduli in grado di assistere le future missioni con equipaggio umano della Nasa sulla Luna. Le attività dell’azienda si inseriranno nel contesto del programma Commercial Lunar Payload Services, lanciato proprio dall’agenzia spaziale statunitense. Gli Accordi di Artemide, sottoscritti da otto paesi, inclusa l’Italia, definiscono gli standard per il futuro dell’esplorazione e l’insediamento stabile di comunità umane sulla Luna; l’obiettivo primario è di riportare astronauti sulla superficie del satellite nel 2024. (Git)