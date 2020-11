Business news: coronavirus, Malesia chiude stabilimenti di Top Glove Corp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo azionario di Top Glove Corp, prima azienda produttrice di guanti in lattice al mondo, è crollato dopo che il governo della Malesia ha annunciato la chiusura progressiva dei 28 stabilimenti dell’azienda, dove oltre 2mila lavoratori sono risultati positivi al coronavirus. Le azioni dell’azienda hanno perso sino al 7,5 per cento a seguito dell’annuncio. Top Glove Corp, che controlla un quarto del mondiale dei guanti in lattice, ha conseguito utili record quest’anno, proprio grazie alla domanda record di guanti e di altro materiale protettivo derivante dalla pandemia di coronavirus. (Fim)