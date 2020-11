Kosovo-Serbia: premier Hoti smentisce accordo su sospensione delle visite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un accordo tra Kosovo e Serbia per quanto riguarda le visite di funzionari serbi in Kosovo e qualsiasi tipo di ricostruzione in tal senso è da considerarsi "falsa". Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti. "Il governo rispetta l'accordo per la libera circolazione. Tuttavia, ogni richiesta di visita viene analizzata dalle istituzioni competenti prima di essere approvata o rifiutata", ha scritto Hoti su Facebook. Il quotidiano "Telegrafi" ha riportato di un accordo tra i due Paesi per sospendere le visite reciproche fintanto che continueranno le esumazioni in luoghi considerati come fosse comuni. (segue) (Alt)