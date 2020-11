Balcani: videoconferenza fra ministri Esteri di Albania, Kosovo e Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri albanese, Gent Cakaj, ha avuto un colloquio in videoconferenza con gli omologi di Kosovo e Macedonia del Nord, rispettivamente Meliza Haradinaj e Bujar Osmani. Come riferito da Cakaj sul suo profilo Twitter, il colloquio è stato organizzato in occasione del 108mo anniversario dell’indipendenza albanese che si celebra oggi. “Lavoreremo insieme ogni giorno di più per avvicinare i popoli delle nostre nazioni e rendere i nostri Paesi più forti”, ha scritto Cakaj. (Alt)