Sardegna: Cappellacci (FI), dolore per vittime alluvione, nessuno sia lasciato solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini ai familiari delle vittime, a Bitti e a tutte le comunità colpite dall'alluvione" in Sardegna. Lo ha affermato in una nota Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna. "Dinanzi a questa tragedia, che avviene in un momento di grave prostrazione della nostra isola per effetto della pandemia, chiediamo al governo un impegno affinché dopo la doverosa solidarietà la vicinanza continui anche nei giorni e nei mesi successivi alla calamità". Nessuno "deve essere lasciato solo e – ha concluso Cappellacci- come forza di opposizione, siamo pronti a fare la nostra parte in maniera costruttiva per sostenere azioni urgenti e immediate a favore delle famiglie, delle imprese e dei territori devastati dalla furia del maltempo". (Com)