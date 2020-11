Legge Bilancio: Bergamini (FI), tassa su patrimoni una vera follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento alla manovra presentato da alcuni deputati del Partito democratico e di Liberi e uguali che prevede una imposta progressiva sui patrimoni sopra i 500 mila euro danneggerebbe milioni di famiglie italiane". Così in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, secondo cui "Anche chi non possiede una grande ricchezza ma semplicemente una abitazione nella maggior parte dei casi verrebbe tassato. Nell'imposta prevista dall'emendamento in questione - ha aggiunto - nella ricchezza complessiva viene conteggiata infatti anche la proprietà immobiliare. Si tratta di una follia vera e propria, un duro colpo a tutte quelle persone e quelle famiglie che possiedono una casa e in Italia sono fortunatamente moltissime". "Ovviamente ci opporremo con determinazione perché riteniamo assolutamente incomprensibile che in un periodo di grandissima difficoltà un'altra tassa possa colpire i cittadini", ha concluso. (Com)