Georgia: entra in vigore la serrata, attivo coprifuoco e blocco al trasporto pubblico

- Il Consiglio di coordinamento guidato dal primo ministro della Georgia, Giorgi Gakharia, da oggi ha rafforzato ed esteso le restrizioni anti Covid in vigore nel Paese caucasico tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica. Fra le misure più importanti c’è il coprifuoco che è entrato in vigore alle 21 ora locale (le 18 in Italia), fatte eccezioni per il 31 dicembre e il Natale ortodosso il 6 gennaio. Il trasporto pubblico interurbano verrà interrotto mentre potranno circolare le auto private e i taxi. Locali e ristoranti potranno lavorare solo con servizi d’asporto e consegna a domicilio. Saranno chiusi di centri di fitness, le palestre e le piscine, mentre sono vietati in presenza tutti i tipi di conferenze, sessioni di formazione, eventi culturali o di intrattenimento. Analoga misura per le attività sportive, artistiche e culturali. Queste dure misure restrittive resteranno in vigore sino al 31 gennaio. (Rum)