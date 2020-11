Libia: conclusi incontri Tangeri, accordo su sede parlamento e data elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I circa 120 deputati della Camera dei rappresentanti libica che si sono riuniti in questi giorni a Tangeri, in Marocco, hanno concluso oggi dopo giorni di negoziazioni i loro incontri. Il comunicato finale dell’incontro, riferisce l'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya", accoglie con favore i risultati del dialogo, in accordo con la Dichiarazione costituzionale e l’Accordo politico libico. Nel comunicato si afferma innanzitutto la necessità di mantenere il 24 dicembre 2021 come data prevista per le prossime elezioni parlamentari; si afferma inoltre che la sede costituzionale del parlamento è la città di Bengasi. L’incontro ha anche raggiunto un accordo sulla convocazione di una seduta congiunta della Camera, con tutti i propri membri, nella città di Ghadames (nell’ovest del paese, presso il confine con la Tunisia e l’Algeria). I partecipanti all’incontro hanno espresso la necessità di mantenere l’unità della Libia, e di affrontare le interferenze straniere. Riguardo al tema della corruzione, i deputati hanno fatto appello a indagare sui sospetti relativi a tangenti e minacce diretti ai delegati che hanno partecipato al Dialogo politico a guida Onu. Fonti citate da “Al Arabiya” affermano che un nuovo incontro parlamentare di natura politica avrà luogo lunedì 30 novembre e martedì primo dicembre a Tangeri, nel nord del Marocco, con la probabile partecipazione di almeno 13 deputati delle due parti. (Lit)