Sardegna: M5s, aiuti per popolazione colpita da alluvione

- Per i parlamentari sardi del Movimento 5 stelle "sono immagini sconvolgenti quelle che ci vengono dalla nostra Sardegna dove un violento nubifragio ha causato morti e distruzioni. Il nostro pensiero va, innanzitutto, alle vittime e ai loro familiari. Ci preme poi ringraziare la Protezione civile, le Forze dell'ordine, Vigili del fuoco e tutti i volontari che stanno dando il massimo sforzo: la macchina nazionale e regionale dei soccorsi è in moto per aiutare chi è in difficoltà". "Faremo tutto ciò che necessario per aiutare i cittadini colpiti. Non ci possiamo permettere di lasciare nessuno indietro", conclude la nota dei parlamentari. (Com)