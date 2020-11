Roma: Boca-Bogino (Pd), gesto deplorevole vandalizzazione panchine arcobaleno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vile gesto che è stato compiuto la scorsa notte e che ha visto vandalizzare la quasi totalità delle panchine dipinte con i colori dell'arcobaleno, non colpisce solo la comunità Lgbt del Municipio II e della Ccittà di Roma ma tutti noi indistintamente". E' quanto dichiarano i Consiglieri Boca Caterina e Gianluca Bogino, consiglieri del partito democratico nel municipio Roma II firmatari della mozione per la realizzazione delle panchine arcobaleno ed il sostegno alle iniziative di sensibilizzazione sui diritti della comunità Lgbt. "E' un attacco a quanti si sono riconosciuti in questo luogo come spazio aperto, accogliente e di tutti. Con questo atto vandalico ed incivile ancora una volta assistiamo al tentativo di dividere ed allontanare i cittadini, isolando le categorie più vulnerabili per renderle più fragili e continuare ad attaccarle, proprio nei momenti in cui invece si sono gettate le basi per favorire un dialogo e costruire una coscienza collettiva aperta e tollerante". (segue) (Com)