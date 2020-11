Covid: Senna (Lega), quasi 20mila domande per sostegno economico del piano “Rilancio Lombardia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno superato quota 19mila le attività economiche che hanno presentato domanda per i contributi del piano "Rilancio Lombardia", da 167 milioni di euro, che Regione ha messo in campo per sostenere gli imprenditori colpiti dalla crisi per l'emergenza Covid. In questa prima settimana sono stati stanziati oltre 40 milioni di euro. Efficiente e funzionale la scelta di procedere con apposite finestre sul sito bandi di Regione Lombardia, in modo da evitare i cosiddetti click day, al contrario di quanto fatto dal governo. Come al solito, a Roma dovrebbero prendere esempio dall'efficienza lombarda". Lo comunica in una nota Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, intervenendo sul piano di contributi messi in campo da Regione per le realtà economiche in crisi. "Siamo andati innanzitutto a coprire quelle attività che sono rimaste escluse dal Decreto Ristori bis del governo – continua Senna – in modo tale che nessuno rimanesse indietro. La logica seguita dalla Giunta regionale è stata quindi quella di dare la precedenza giustamente a quelle realtà rimaste senza alcun sostegno, che stanno patendo in modo pesante la crisi e che senza aiuto rischierebbero la chiusura. Cercheremo in ogni caso di andare successivamente a coprire chi è ancora rimasto scoperto: come Regione non abbiamo le stesse capacità economiche dello Stato, ma stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per aiutare chi è stato abbandonato dal governo". "Questo è il lavoro che la Giunta regionale, grazie alla determinazione del Presidente Fontana, sta portando avanti con il supporto di noi Consiglieri regionali. Se si lavorasse in squadra, come lombardi, senza divisioni ideologiche, si riuscirebbe forse a fare anche di più e ad ottenere di più dal governo. Peccato che sotto la Madonnina c'è chi, invece di rappresentare i cittadini, preferisce solo criticare quello che fanno gli altri e si comporta quindi da yesman di Conte" conclude Senna.(Com)