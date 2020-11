Kosovo-Serbia: ministra Esteri Haradinaj, Vucic non potrà recarsi in visita se non chiederà scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, non potrà entrare nel territorio kosovaro sino a quando le autorità di Belgrado non si scuseranno per tutti i crimini commessi contro gli albanesi. Lo ha scritto la ministra degli Esteri del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, in un tweet spiegando che ai rappresentanti istituzionali serbi, compreso il presidente Vucic, non sarà permesso entrare in Kosovo sino a quando la Serbia non si scuserà per il "genocidio commesso contro la nostra popolazione, e sino a quando tutti i responsabili di questi crimini non saranno assicurati alla giustizia". La ministra ha risposto alla dichiarazione di Vucic dopo che ieri quest’ultimo ha detto che "si sente orgoglioso" di essere presidente di un Paese che 21 anni dopo la guerra ha dato il permesso di effettuare gli scavi di una fossa comune che conterrebbe alcuni corpi di albanesi uccisi dai militari serbi e forze di polizia. La scorsa settimana esperti di medicina legale sia del Kosovo che della Serbia hanno annunciato il ritrovamento di una fossa comune in una cava a Kizevak, in Serbia, dove si sospetta che siano presenti degli albanesi uccisi durante la guerra del 1998-1999 in Kosovo che furono inviati in Serbia nel tentativo di cancellare le tracce dei crimini di guerra. Dopo il ritrovamento di resti umani, Haradinaj-Stublla ha detto di aver chiesto il permesso di visitare il sito, ma la sua visita non è stata approvata dalle autorità serbe. In risposta il presidente serbo ha inviato una richiesta di visitare il Kosovo che è stata respinta dalle controparti kosovare. (segue) (Alt)