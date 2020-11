Kosovo: ambasciata Usa, parlamentari sostengano lavoro Tribunale speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari kosovari devono continuare a sostenere il lavoro del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), dopo che il parlamento di Pristina ha votato per la sua istituzione nel 2015. E' quanto richiede l'ambasciata degli Stati Uniti in Kosovo tramite un comunicato stampa, mentre si viene profilata un'iniziativa parlamentare per far cessare il mandato del Tribunale speciale chiamato a giudicare tra gli altri l'ex presidente kosovaro Hashim Thaci. "Il mondo sta aspettando di vedere se il Kosovo è impegnato al processo giuridico che può risolvere in maniera imparziale queste accuse", si legge nella nota in riferimento ai processi per crimini di guerra da parte di ex combattenti dell'Uck davanti al Tribunale speciale dell'Aia. Secondo l'ambasciata Usa, i tentativi di minare l'attività del Tribunale speciale sono ora "un terribile esempio di quando prevale l'interesse egoistico sul bene comune e sugli interessi del Kosovo come Stato". (segue) (Kop)