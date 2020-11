Kosovo-Serbia: premier Hoti smentisce accordo su sospensione delle visite (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso premier, Avdullah Hoti, ha detto che avrebbe risposto alla lettera dell'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajcak. "Ho ricevuto una lettera da Lajcak; risponderò e qualsiasi richiesta di visita sarà trattata nel contesto della sensibilità che incontriamo", ha detto Hoti secondo l'emittente televisiva pubblica del Kosovo “Rtk”. Nella sua lettera, Lajcak ha affermato di considerare il veto una violazione dell'accordo sulla libertà di movimento e sulle visite ufficiali. "Come definito nell'accordo sulla libertà di movimento, le persone di ciascuna delle due parti possono viaggiare liberamente nel territorio dell'altra", ha scritto Lajcak, sottolineando l'importanza di questi accordi nel dialogo Kosovo-Serbia mediato dall'Ue. "Il mancato rispetto di questi accordi invia un segnale molto negativo alla credibilità del Kosovo come parte del processo di dialogo", ha aggiunto l’inviato. Parlando ai media, Hoti ha detto: "Rispettiamo l'accordo e siamo in favore della libertà di movimento; stiamo lavorando sulla chiusura di tutte le questioni aperte con la Serbia tramite il dialogo", ha assicurato Hoti secondo cui però "a volte la situazione è delicata". Per questo, ha precisato il premier kosovaro, nella risposta che sarà inviata a Lajcak verrà spiegata nel dettaglio la posizione di Pristina sulla delicata questione. (segue) (Alt)