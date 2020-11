Kosovo-Serbia: premier Hoti smentisce accordo su sospensione delle visite (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima a esporsi sulla visita di Vucic è stata la ministra Haradinaj, affermando che non sarebbe stato sarà autorizzato ad entrare nel territorio del Kosovo fino a quando il suo Paese non si scuserà per tutti i crimini commessi contro gli albanesi. Secondo Haradinaj, "il genocidio commesso contro la nostra popolazione" giustifica il divieto degli ingressi di tutti gli esponenti del governo di Belgrado in Kosovo, incluso il presidente Vucic, "fino a quando tutti coloro che sono responsabili di questi crimini vengano portati davanti alla giustizia". Le dichiarazioni della ministra kosovara arrivano dopo che Vucic ha affermato di "sentirsi fiero" di essere presidente di un Paese che, a 21 anni dalla guerra, ha dato il permesso di condurre scavi sulle fosse comuni con i corpi dei cittadini albanesi uccisi dalle Forze serbe nel conflitto degli anni Novanta. (segue) (Alt)