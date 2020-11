Kosovo: ministra Esteri Haradinaj, Forze di sicurezza crescono per essere partner della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) sono garanzia di sovranità, integrità territoriale e sono costruite sui valori di democrazia, libertà e indipendenza. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara, Meliza Haradinaj, scrivendo su Twitter in occasione della Giornata delle Ksf. Secondo Haradinaj, le Forze di sicurezza kosovare sono "una forza moderna, pacifica e multietnica, che cresce congiuntamente con gli Stati Uniti e gli alleati transatlantici, per essere un esportatore di sicurezza e un partner affidabile della Nato nel mantenimento della pace e della stabilità nella regione". Anche la presidente kosovara ad interim Vjosa Osmani si è rivolta oggi ai militari delle Forza di sicurezza del Kosovo (Ksf), in occasione della Giornata della Ksf. "L'esercito del Kosovo è costruito sulle fondamenta del sacrificio sublime. Si è realizzato per prendersi cura della patria in qualsiasi momento. Oggi l'Esercito del Kosovo è un simbolo di servizio. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di proteggere la nostra patria", ha detto Osmani in un videomessaggio aggiungendo che l'adesione del Kosovo alla Nato rimane un obiettivo strategico per il Paese. "Formati secondo i più alti standard della Nato, ufficiali e sottufficiali vengono istruiti all'estero. In questo giorno speciale, non possiamo non esprimere la nostra gratitudine ai nostri alleati", ha proseguito la presidente. "Il Kosovo ha risorse sufficienti per assicurare la trasformazione della Ksf. Vi garantisco che avrete sempre il mio sostegno", ha concluso. (segue) (Kop)