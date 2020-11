Iran: Qatar condanna “con forza” omicidio scienziato Fakhrizadeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e vice primo ministro del Qatar, Mohammad bin Abdul Rahman Al Thani, ha espresso la “forte condanna” del suo paese per l’assassinio dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh, figura di primo piano del programma nucleare iraniano, ucciso ieri pomeriggio da ignoti a nord-est di Teheran. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Doha. Durante una conversazione telefonica con l’omologo iraniano Mohammad Javad Zarif, Al Thani ha “espresso la forte condanna dello Stato del Qatar per il bombardamento che ha avuto luogo a Teheran e l’assassinio dello Scienziato Mohsen Fakhrizadeh, capo dell’Organizzazione per la ricerca e l’innovazione del ministero iraniano della Difesa, in un attacco armato, considerandolo una chiara violazione dei diritti umani”. Al Thani ha inoltre “espresso le condoglianze dello Stato del Qatar al governo e al popolo della Repubblica islamica dell’Iran, sottolineando che tali passi contribuiranno unicamente a mettere più benzina al fuoco in un momento in cui la regione e la comunità internazionale ricercano vie per ridurre le tensioni e tornare al tavolo del dialogo e della diplomazia”, si legge. (Res)