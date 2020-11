Industria: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), rifacimenti apparati produttivi è grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase di passaggio sono di fondamentale importanza le competenze e le nuove tecnologie, ed è quanto mai necessario puntare su ricerca e investimenti in innovazione per partire subito, ripensando e rifacendo gli impianti di produzione e logistici: contribuire al rifacimento degli apparati produttivi può essere una grande opportunità. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, durante la presentazione del Rapporto annuale sull’industria dal titolo “Innovazione e resilienza: i percorsi dell’industria italiana nel mondo che cambia”. “Dobbiamo guardare all’orizzonte di lungo termine, senza limitarci a fronteggiare l’immediato: abbiamo ottime prospettive, un sistema imprenditoriale dinamico che ha saputo rafforzarsi dal punto di vista finanziario e una voglia di fare impresa non riscontrabile altrove”, ha detto, ricordando il problema dei mancati incassi dovuti al periodo di chiusura. “Un fossato che va riempito, e qui si spiega la rilevanza e l’abbondanza dell’intervento della Bce”, ha concluso. (Com)