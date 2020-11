Etiopia: premier Ahmed, esercito è entrato a Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe dell'esercito etiope sono entrate nella capitale del Tigrè, Macallè, nel quadro dell'ultimo atto dell'offensiva lanciata il 4 novembre dalle forze federali contro le autorità dissidenti tigrine. Lo ha dichiarato il primo ministro etiope Abiy Ahmed in diretta sulla televisione di stato "Ebc". Secondo il generale Berhanu Jula, vice capo dello staff e della divisione operazioni militari della Forza di Difesa Nazionale Etiope (Endf) intervenuto sempre su "Ebc", tutta la città è al momento sotto il controllo dell'esercito. Questa mattina il leader del Fronte di liberazione popolare del Tigré (Tplf), Debretsion Gebremichael, ha riferito che l'esercito etiope aveva "iniziato a colpire con armi pesanti e artiglieria il centro di Macallè", intorno alle 10 locali, informazione confermata ai media locali anche da alcuni operatori umanitari. Debretsion, che il governo centrale di Addis Abeba ha di recente disconosciuto come presidente della regione autonoma, ha inoltre invitato la comunità internazionale e "tutti coloro che hanno la coscienza pulita" a condannare l'offensiva etiope condotta via terra e con raid aerei sulla capitale tigrina che hanno provocato "massacri" sui civili e danni alle strutture. Il leader tigrino ha ritenuto responsabili dell'attacco il premier Ahmed ed il presidente eritreo Isaias Afwerki, che accusa di sostenere Addis Abeba, e ha promesso "una risposta proporzionata". (segue) (Res)