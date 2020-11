Etiopia, il premier Ahmed: "L'esercito federale è entrato a Macallè"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe dell'esercito etiope sono entrate nella capitale del Tigrè, Macallè, nel quadro dell'ultimo atto dell'offensiva lanciata il 4 novembre dalle forze federali contro le autorità dissidenti tigrine. Lo ha dichiarato il primo ministro etiope Abiy Ahmed in diretta sulla televisione di stato "Ebc". Secondo il generale Berhanu Jula, vice capo dello staff e della divisione operazioni militari della Forza di Difesa Nazionale Etiope (Endf) intervenuto sempre su "Ebc", tutta la città è al momento sotto il controllo dell'esercito. Questa mattina il leader del Fronte di liberazione popolare del Tigré (Tplf), Debretsion Gebremichael, ha riferito che l'esercito etiope aveva "iniziato a colpire con armi pesanti e artiglieria il centro di Macallè", intorno alle 10 locali, informazione confermata ai media locali anche da alcuni operatori umanitari. Debretsion, che il governo centrale di Addis Abeba ha di recente disconosciuto come presidente della regione autonoma, ha inoltre invitato la comunità internazionale e "tutti coloro che hanno la coscienza pulita" a condannare l'offensiva etiope condotta via terra e con raid aerei sulla capitale tigrina che hanno provocato "massacri" sui civili e danni alle strutture. Il leader tigrino ha ritenuto responsabili dell'attacco il premier Ahmed ed il presidente eritreo Isaias Afwerki, che accusa di sostenere Addis Abeba, e ha promesso "una risposta proporzionata".Nel denunciare l'avvio dell'offensiva finale su Macallè, il leader del Tigré Gebremichael ha dichiarato che la città è oggetto di "pesanti bombardamenti", confermando con le sue dichiarazioni insistenti voci circolanti su Twitter. Nella serata di ieri il generale Hassan Ibrahim ha dichiarato che l'esercito ha conquistato la città tigrina di Ugorò (Wikro) e diverse città della regione settentrionale, annunciando una imminente presa della capitale Macallè, dove vivono circa 500 mila persone. Giovedì 26 novembre il premier etiope Abiy Ahmed ha annunciato l’inizio della "fase finale" dell'offensiva nella regione del Tigrè, poche ore dopo la scadenza di un ultimatum concesso ai tigrini per arrendersi. "Il periodo di 72 ore concesso al gruppo criminale del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf) per arrendersi pacificamente è terminato. Ora la nostra campagna per ripristinare l’ordine è arrivata alla sua fase finale”, ha twittato Ahmed. Il primo ministro etiope ha detto che i civili verranno risparmiati dall’offensiva e che migliaia di combattenti si sarebbero già arresi.Nella sua dichiarazione, il leader tigrino aveva invece dichiarato che la resistenza delle forze del Tplf continuerà fino a quando le "forze di invasione" saranno cacciate. Dopo la fine dell'ultimatum concesso al Tplf per la loro resa, le Forze di difesa nazionale etiope (Endf) si sono avvicinate progressivamente alla capitale tigrina - giovedì erano a meno di 22 chilometri -, mentre nella notte nuovi missili sganciati dalla regione del Tigrè sono atterrati nei pressi di alcune aree residenziali della capitale dell'Eritrea, Asmara. La notizia è stata confermata dall'ambasciata degli Stati Uniti ad Asmara. Già nelle scorse settimane Asmara era stata bersaglio di missili sganciati dal Tigrè, da considerarsi una ritorsione da parte del Tplf in risposta all'offensiva lanciata dalle forze federali di Addis Abeba lo scorso 4 novembre. La città di Ugorò conquistata ieri dall'esercito etiope si trova sulla strada che collega Asmara ad Addis Abeba. (Res)