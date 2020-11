Israele: ministro Insediamenti, nessuna idea di chi abbia ucciso scienziato iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Insediamenti di Israele, Tzachi Hanegbi, ha detto di “non avere idea” di chi abbia ucciso lo scienziato Mohsen Fakhrizadeh, funzionario del governo di Teheran e figura di primo piano del programma nucleare iraniano. Hanegbi, membro del Likud (il partito del premier Benjamin Netanyahu), lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente israeliana “N12”. “Non è che le mie labbra siano sigillate perché sono responsabile”, ha aggiunto Hanegbi, “davvero non ne ho idea”. Per l’omicidio di Fakhrizadeh, ucciso da ignoti ieri pomeriggio a nord-est della capitale iraniana Teheran, le autorità iraniane hanno accusato espressamente Israele e hanno minacciato di rispondere “al momento giusto e in modo appropriato”. (Res)