Ambiente: comune Frosinone, parere tecnico contrario su biodigestore

- Il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Frosinone, l'arch. Elio Noce, ha indicato un parere contrario in merito alla proposta di installazione di un biodigestore sul territorio. "Alla luce delle note acquisite da parte di alcuni associazioni territoriali e delle illustrazioni ed informazioni fornite da parte dell'operatore privato, oltre che in considerazione delle valutazioni emerse nel corso della riunione della commissione consiliare dell'Ambiente del comune di Frosinone, non si ritiene, in via preliminare, che si possa esprimere parere positivo rispetto alla localizzazione dell'impianto di produzione di biometano nella città di Frosinone ed, in particolare, nell'area indicata dal proponente", si legge nel parere dell'architetto Noce. (segue) (Com)