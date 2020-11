Ambiente: comune Frosinone, parere tecnico contrario su biodigestore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ciò si aggiunga che la frazione di rifiuto organico prodotto dal comune di Frosinone, anche secondo le indicazioni del proponente, rappresenterebbe una percentuale inferiore al 10 per cento di quella dei rifiuti organici lavorati all'interno del nuovo impianto, ammontante a circa 50.000 tonnellate annue e, dunque, ben al di sopra della necessità del fabbisogno territoriale, anche rispetto alla cosiddetta area vasta". "Inoltre - ha concluso il dirigente Noce - ad oggi non risultano modelli matematici o proiezioni scientifiche affidabili, sugli effetti che l'installazione del nuovo stabilimento produttivo potrebbe generare sulla qualità dell'aria - al netto della assai probabili "puzze" espandibili in un contesto notevolmente antropizzato - rispetto ad ipotesi di saldi positivi, sotto il profilo ambientale, del tutto generici e non forniti di apprezzabili supporti". (segue) (Com)