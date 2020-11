Ambiente: comune Frosinone, parere tecnico contrario su biodigestore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'architetto Noce ha indirizzato il proprio parere tecnico contrario, in materia di valutazione sull'impatto ambientale, alla Regione Lazio (politiche ambientali e ciclo produttivo dei rifiuti), oltre che al Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, all'ufficio rappresentante unico e ricostruzione (conferenze di servizi), alla provincia di Frosinone, al ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (segretario regionale del ministero per i Beni e le attività culturali per il Lazio), e alla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti. (segue) (Com)