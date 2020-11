Governo: Crimi, chi parla di rimpasto fuori da realtà, fiducia in ministri M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, è fuori dalla realtà parlare di rimpasto di governo. In un lungo messaggio su Facebook, Crimi ha sottolineato di aver notato come in questi giorni "le parole 'rimpasto' e 'messa in discussione' del governo siano sempre più ricorrenti, anche da parte di esponenti delle forze di maggioranza. Chi ne parla mi sembra fuori dalla realtà". Infatti, nonostante il miglioramento della curva dei contagi, Crimi ha ricordato che "siamo nel pieno di una tempesta" e da "10 mesi la squadra che lavora con il presidente Giuseppe Conte sta affrontando con il massimo impegno il momento più difficile della storia repubblicana". Per questo "non possiamo che essere orgogliosi dell'immenso lavoro che stanno svolgendo i ministri del Movimento 5 stelle" ha aggiunto citandoli uno per uno e ricordando che a loro "va la nostra piena fiducia. Ogni giorno danno il massimo per aiutare l'Italia e gli italiani ad uscire al più presto da questa crisi. Nessuno è 'sacrificabile', come si legge in qualche fantasiosa ricostruzione pubblicata sui giornali. Chi dinnanzi a tutto questo parla di rimpasto, è fuori dal mondo", ha concluso.(Rin)