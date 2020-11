Energia: Nord Stream 2 Ag, lavori gasdotto riprenderanno entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di posa delle condutture del gasdotto Nord Stream 2 riprenderanno entro la fine dell’anno. È quanto riferito da Nord Stream 2 Ag, l'operatore del progetto, secondo cui per completare l’infrastruttura energetica verrà utilizzata una nave con posizionamento dell'ancora. "Abbiamo in programma di riprendere i lavori di posa delle condotte utilizzando una nave ancorata nella Zona economica esclusiva tedesca (Zee) quest'anno. Forniremo in seguito un nome alla nave specifica che verrà utilizzata", ha riferito la società. Nei giorni scorsi è stato riferito che la nave posatubi Akademik Cherskij, che ha operato nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2, sta tornando a Kaliningrad, un mese dopo l'ancoraggio nel porto tedesco di Mukran (Sassnitz), la base logistica del progetto. Ad ottobre, la posatubi è stata ancorata per diverse settimane vicino a Kaliningrad prima di entrare nel porto di Mukran. (Rum)