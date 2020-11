Scuola: comune Frosinone, aperte domande per contributi per libri di testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Frosinone rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi relativi alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, sussidi didattici digitali e libri di lettura scolastici per l'anno scolastico 2020/2021. Possono presentare la richiesta il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente, se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Frosinone; Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità del nucleo familiare dello studente, riferito all'anno 2019, non superiore a 15.493,71 euro; frequenza, nell'anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I grado e II grado, statali e paritari. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 9 dicembre 2020. (Com)