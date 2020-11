Covid: De Corato, domani zona arancione, ma a Milano pm10 cresce, "politica green" di giunta Sala inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani la Lombardia diventa "zona arancione" grazie ai sacrifici e agli sforzi compiuti dai lombardi in questo ultimo periodo di lockdown. Una ripartenza, seppur nelle restrizioni comunque previste, che la Lombardia e Milano hanno ottenuto nonostante l'atteggiamento del sindaco Sala che invece di battersi per i propri cittadini si è limitato ad attendere le decisioni del Governo. In compenso, per il quarto giorno consecutivo il Pm10 a Milano è alle stelle, segno che la politica green voluta dalla Giunta Sala, fatta di monopattini e piste ciclabili, non è servita a nulla", dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, commentando l'ordinanza che segna il passaggio della Lombardia, da domani, da "zona rossa" a "zona arancione" (Com)