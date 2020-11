Roma: controlli anti Covid nel fine settimana, chiusure strade contro assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo pomeriggio di oggi sono iniziati i servizi, disposti con apposita ordinanza dal Questore di Roma, dedicati al rispetto del distanziamento sociale ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto nell'ultimo dlcm e concordato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'attenzione è stata rivolta in particolare alle zone del centro storico, cosiddetto tridente e nell'area compresa tra via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare e Piazza Risorgimento, tutti luoghi maggiormente soggetti, nel fine settimana, allo shopping ed al turismo. (segue) (Rer)