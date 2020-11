Ue: Gelmini (FI), governo coinvolga opposizione su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opposizione di centro-destra ha dimostrato, in occasione di ben tre scostamenti di bilancio, di essere responsabile e disponibile al dialogo. Adesso il Governo deve fare lo stesso sulla partita cruciale del recovery plan, che non può essere gestita come una questione privata del presidente del Consiglio e di Palazzo Chigi". E' quanto chiede in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, secondo cui "è urgente recuperare i ritardi accumulati sulla pianificazione: serve maggiore trasparenza e un vero confronto sulle priorità italiane. Conte coinvolga tutto il Parlamento e le Regioni: le risorse del Next generation Eu non possono essere sprecate". (Com)