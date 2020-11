Lavoro: Usb, dipendenti logistica del Lazio lasciano Cgil e passano a noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di lavoratori delle aziende della logistica operanti nel Lazio stanno lasciando la Filt-Cgil per passare con l'Unione sindacale di base. Lo afferma l'Usb in una nota. "All'origine di questo terremoto, l'accordo che Amazon e Assoespressi cercano di imporre ai driver, introducendo la domenica lavorativa e l'allungamento del nastro giornaliero di lavoro. Accordo che le segreterie laziali di Cgil, Cisl e Uil sono pronte a firmare, nonostante l'evidente peggioramento che si aggiunge all'aumento delle ore di lavoro da 39 a 44 previsto nel rinnovo del Ccnl della logistica (le cui trattative sono già iniziate), proprio in un settore in cui si stanno facendo profitti a palate grazie alla pandemia". "I delegati Filt-Cgil nei posti di lavoro e un dirigente hanno protestato e chiesto un confronto con la segreteria regionale, perché se un accordo passa in Amazon sarà preso a modello nel rinnovo del Ccnl. Amazon nel settore è infatti quello che un tempo la Fiat era nella metalmeccanica: le altre aziende si adeguano alle sue regole. Dalla Cgil però fanno muro", sostiene l'Usb: "l'accordo va firmato e anzi va trasferito sul piano nazionale. Il modo perfetto per dare fondamento alle voci, sempre più fitte, secondo cui nella segreteria di piazza Vittorio c'è gente pronta a trasferirsi armi e bagagli alla direzione del personale di una grande azienda del settore". (segue) (Com)