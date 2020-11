Lavoro: Usb, dipendenti logistica del Lazio lasciano Cgil e passano a noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si scatena il terremoto. Non solo nelle aziende collegate ad Amazon, ma anche alla Sda, alla Gls, a Tnt e in altre società comincia la burrascosa fuoriuscita di centinaia di lavoratori dalla Filt-Cgil, al grido di 'basta con i sindacati di comodo'. Non è servito a ostacolare l'esodo nemmeno l'intervento delle varie direzioni aziendali in soccorso dell'alleato sindacale in difficoltà: minacce di vario tipo, dal licenziamento al trasferimento, fino alla classica formula 'non trattiamo con Usb, che non è firmataria di contratto', sono rimaste inascoltate", continua ancora la nota dell'Unione sindacale di base. "E non è servito ai dirigenti Cgil materializzarsi improvvisamente nei magazzini, aggiungendosi ai dirigenti delle aziende per spiegare che Usb non potrà sedere ai tavoli di trattativa. Più si sono agitati e più hanno spinto all'esodo, perché ha fatto breccia un ragionamento tanto semplice quanto logico: se Usb è il loro problema, allora Usb è il nostro sindacato. Il sindacato che serve per impedire gli aumenti di orario e della flessibilità giornaliera e settimanale", concludono. (Com)