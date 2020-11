Scuola: Italia protagonista del  terzo Congresso mondiale della Transdisciplinarità 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima settimana che vede l'Italia protagonista nell'ambito del terzo Congresso mondiale della Transdisciplinarità, sono quattro le scuole italiane Unesco Aspnet che partecipano per il nostro Paese: due del primo ciclo e due del secondo, distribuite sul territorio nazionale. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione in un comunicato. Il congresso, organizzato da istituzioni scientifiche internazionali, si svolge in modalità virtuale per 42 settimane a partire dal 30 ottobre 2020 fino al 30 settembre 2021, in preparazione di quello in presenza previsto a Città del Messico nel 2021. Le istituzioni scolastiche italiane hanno presentato i loro progetti nel corso del simposio dal titolo "Transdisciplinary education for the citizens of the Earth. Learn from pandemic", nella prima delle sei settimane congressuali internazionali organizzate dall'Italia sul tema dal titolo “”Transdisciplinary Vision. Citizens of Earth. Human frailty and post-pandemic species community. Lo hanno fatto alla presenza della Presidente del Congresso, Hulieta Haidar, della coordinatrice internazionale dell'Unesco Aspnet di Parigi, Julie Saito Loubiere, del presidente del Comitato cattedra Transdisciplinare Unesco dell'Università di Firenze, Paolo Orefice. (segue) (Com)