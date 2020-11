Infrastrutture: ministro francese Djebbari, proseguire studi fattibilità autostrada Poitiers-Limoges

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, ha chiesto oggi la prosecuzione degli studi di fattibilità per una nuova autostrada fra Poitiers e Limoges. Il governo, riferisce l’emittente televisiva “Bfmtv”, sta valutando la costruzione di un'autostrada a pedaggio tra Poitiers e Limoges, una tratta attualmente non contemplata dalla rete nazionale. Djebbari "ha chiesto al prefetto regionale, Fabienne Buccio, di proseguire gli studi di fattibilità di una concessione autostradale", ha detto un portavoce. Gli scambi che il ministro ha avuto - eletto in parlamento proprio dalla regione di Limoges - con le istituzioni interessate "hanno permesso di confermare l'interesse degli attori socio-economici locali a proseguire i passi preliminari a favore della realizzazione di un’autostrada Poitiers-Limoges, che attualmente manca nella rete autostradale nazionale", ha affermato il portavoce.(Frp)