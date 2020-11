Covid: assessore Lazio, rapporto positivi e tamponi scende a 7 per cento, Rt stabile a 0.8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 28 mila tamponi (più 4.197 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.070 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 206 rispetto a ieri), di cui 1.222 a Roma. Inoltre, si registrano 25 decessi (meno 44 rispetto a ieri) più 717 guariti. "Il rapporto tra i positivi e i tamponi scende a 7 per cento. Aumentano i tamponi e calano i casi, i decessi e i ricoveri. Il valore Rt regionale rimane stabile a 0.8 e la valutazione del rischio scende a moderata". Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In particolare Roma il valore Rt è 0.68, Latina 0.65, Frosinone 1.35, Rieti 0.88 e Viterbo 0.95. "Monitorata - conclude l'assessore D'Amato - la situazione di Frosinone anche se trend appare in calo". (Rer)