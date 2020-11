Regno Unito: proteste contro la serrata per il Covid a Londra, oltre 60 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 60 persone sono state arrestate dopo che alcuni manifestanti contro le misure restrittive adottate dal governo britannico si sono scontrati con la polizia nel centro di Londra. Oggi centinaia di manifestanti hanno marciato per la città vicino a Oxford Street cantando "libertà", mentre alcuni hanno esposto dei cartelli con la scritta "smettetela di tenerci sotto controllo" e "niente più serrate". La polizia metropolitana di Londra ha riferito che gli arresti sono dovuti, in particolare, alla violazione delle norme per il contrasto al coronavirus e che il numero delle persone in stato di detenzione potrebbe aumentare. "Continuiamo a esortare le persone a tornare a casa", ha aggiunto la polizia metropolitana. Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva “Sky News”, si sono verificati "scontri piuttosto violenti e aggressivi" tra la polizia e alcuni manifestanti che hanno lanciato dei fumogeni contro le forze dell’ordine. La polizia, invece, avrebbe “cercato di radunare i manifestanti in un unico posto e di costringerli a disperdersi". (Rel)