Decreto Ristori: bozza quater, altri 500 milioni per ristoro perdite di fiere e congressi

- Il fondo di emergenza per il sostegno alle imprese e alle istituzioni culturali, destinato anche al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento – a causa dell’emergenza pandemica – di spettacoli, fiere, congressi e mostre, è incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2020, per il ristoro delle perdite subite dal comparto. È una delle misure incluse nella bozza del decreto Ristori quater che Agenzia Nova ha potuto visionare. (Rin)