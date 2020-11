Covid: nel Lazio il 95 per cento dei casi è in isolamento domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio il 95 per cento dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 4 per cento è in ricovero ospedaliero e lo 0,3 per cento è ricoverato in terapia intensiva. Si registra il 18,5 per cento di guariti e l'1,1 per cento di decessi. E' quanto emerge dal monitoraggio Dep - Seresmi. Inoltre, l'età media dei casi finora confermati è di 45 anni, equamente ripartiti tra maschi (50 per ceno) e femmine (50 per cento).(Rer)