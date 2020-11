Roma: Mennuni-Guidi (Fd'I), chiesto monitoraggio emissioni elettromagnetiche a Balduina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'antenna della Rai, di via Cadlolo, con numerose installazioni di impianti trasmettitori radio e Tv, il Cavalieri Hilton con altrettanti numerosi ripetitori, una forte presenza di installazioni di telefonia private posizionate nel quartiere. Balduina è un sito privilegiato nel posizionamento dei ripetitori radio televisivi e delle antenne di telefonia mobile. Necessario dunque monitorare con attenzione il livello dell'emissione di onde elettromagnetiche". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fd'I Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale, Federico Guidi coordinatore del XIV Municipio, Elisabetta Vinci, responsabile circolo Balduina. "Siamo certi che sia la Rai che l'Hilton abbiano sulle loro strutture impianti che emettono le proprie onde elettromagnetiche entro i limiti fissati dalla legge italiana, che è per altro tra le più restrittive d'Europa: tuttavia crediamo necessario che venga posta in essere una verifica periodica. In passato lo abbiamo chiesto e ottenuto. Ma questa attività di monitoraggio va ripresa". (segue) (Com)