Roma: Mennuni-Guidi (Fd'I), chiesto monitoraggio emissioni elettromagnetiche a Balduina (2)

- "Roma deve avere un suo sito con database di dove sono posizionati, autorizzazioni con relativo livello di emissioni, di ogni installazione di telefonia mobile e di antenne radio televisive, come esistente in Lombardia. Ecco perché tramite Lavinia Mennuni consigliere di Roma Capitale e Fabrizio Ghera, consigliere regionale, abbiamo chiesto all'Arpa lazio, l'ente regionale a questo proposto, di effettuare un monitoraggio del livello delle emissioni delle onde magnetiche in zona. Vediamo quale sarà il risultato. La prevenzione e la salute prima di tutto", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia. (Com)