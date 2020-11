Etiopia: diverse strutture danneggiate in bombardamento di Macallè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel denunciare l'avvio dell'offensiva finale su Macallè, avvenuto intorno alle 10 di oggi, il leader del Tigré Gebremichael ha dichiarato che la città è oggetto di "pesanti bombardamenti", confermando con le sue dichiarazioni insistenti voci circolanti su Twitter. Nella serata di ieri il generale Hassan Ibrahim ha dichiarato che l'esercito ha conquistato la città tigrina di Ugorò (Wikro) e diverse città della regione settentrionale, annunciando una imminente presa della capitale Macallè, dove vivono circa 500 mila persone. Giovedì 26 novembre il premier etiope Abiy Ahmed ha annunciato l’inizio della "fase finale" dell'offensiva nella regione del Tigrè, poche ore dopo la scadenza di un ultimatum concesso ai tigrini per arrendersi. "Il periodo di 72 ore concesso al gruppo criminale del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf) per arrendersi pacificamente è terminato. Ora la nostra campagna per ripristinare l’ordine è arrivata alla sua fase finale”, ha twittato Ahmed. Il primo ministro etiope ha detto che i civili verranno risparmiati dall’offensiva e che migliaia di combattenti si sarebbero già arresi. (segue) (Res)