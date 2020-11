Roma: Bettini (Pd), no paraocchi ideologici, sostenere chi vuole dedicarsi a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è una città difficilissima e noi l'abbiamo detto senza acrimonia personale: per noi è impossibile appoggiare la sindaca Virginia Raggi, si deve trovare qualcosa di diverso" per il prossimo sindaco della città. Così a Sky Tg24, Goffredo Bettini, membro della Direzione nazionale del Pd, secondo cui "siamo in una fase ancora veramente istruttoria. Noi non dobbiamo avere paraocchi ideologici e politici nel valutare i processi politici e le candidature che possono essere in campo. Dobbiamo valutare candidature che siano democratiche, vincenti e capaci di dedicare la loro vita almeno per cinque anni a questa straordinaria città”. In merito alla possibilità di sostenere Carlo Calenda alle prossime elezioni, Bettini ha aggiunto: “Ho parlato di candidati che siano disposti per cinque anni a dedicarsi a questa città. Poi se Calenda sceglierà questa strada sarà un vantaggio anche per lui”. (Com)