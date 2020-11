Decreto Ristori: bozza quarter, nuovi fondi per Polizia e Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali e 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. È quanto si legge nella prima bozza del decreto Ristori quater che Agenzia Nova ha potuto visionare. “Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, prosegue il documento. (Rin)