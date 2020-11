Iraq: ambasciatore Regno Unito condanna violenze su manifestanti a Nassiriya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In reazione ai fatti di Nassiriya il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha rimosso ieri sera il capo della polizia del governatorato di Dhi Qar (di cui la città è capoluogo). Oltre a licenziare il capo della polizia, secondo il portavoce Yehia Rasool, Al Kadhimi ha dato ordine di “formare una commissione per indagare sugli eventi che hanno avuto luogo nel governatorato, annunciare un coprifuoco a Nassiriya e annullare le licenze di porto d’armi per impedire future ripercussioni contro la pace civile in Iraq”. “La tensione in Iraq non è nell’interesse del paese”, ha detto Al Kadhimi. “Il governo iracheno ha rispettato le sue promesse e ha fissato una data per le elezioni, dunque le urne saranno il solo fattore decisivo per determinare le posizioni”, ha proseguito. (Res)