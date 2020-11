Germania: sondaggio, stabili i consensi a favore della coalizione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano stabili i consensi per la coalizione di governo in Germania. Stando a quanto emerge dai dati pubblicati dall’istituto sondaggistico Forsa per conto dell’emittente televisiva “Rtl”, l’alleanza fra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) resta la prima forza politica del Paese con il 37 per cento dei consensi, mentre il Partito socialdemocratico (Spd) si attesta al 15 per cento delle preferenze. L’alleanza Cdu-Csu sale di un punto rispetto alla rilevazione della scorsa settimana, mentre l’Spd perde un punto. In crescita i consensi a favore dei Verdi che salgono di due punti percentuali e si attestano al 21 per cento. mentre la Sinistra sale di un punto e si attesta all’8 per cento. In calo di due punti il sostegno a favore di Alternativa per la Germania al 7 per cento, mentre resta invariato quello nei confronti del Partito liberale democratico (Fdp) al 6 per cento. Dal sondaggio emerge, inoltre, che se i cittadini potessero votare direttamente per il cancelliere federale, il presidente della Csu, Markus Soeder, potrebbe contare attualmente sul 34 per cento dei consensi, seguito dal presidente dei Verdi, Robert Habeck, con il 21 per cento e dal candidato dell'Spd, Olaf Scholz, con il 15 per cento. (Geb)