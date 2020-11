Rifiuti: Lega, no all'isola ecologica in via Malfante a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta Raggi decide per 26 nuove isole ecologiche sul territorio comunale senza però prendere in considerazione il parere dei territori. Tra tutte, l'area meno idonea individuata dall'amministrazione cinque stelle è quella in via Malfante, nel Municipio VIII, dove questa mattina abbiamo incontrato insieme al Comitato di Quartiere i cittadini del quadrante". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega Laura Corrotti e il dirigente Lega Roma Angelo Valeriani. "Il sito, infatti, pur avendo i requisiti tecnici è posizionato in una zona ad alta densità abitativa, tra il presidio Asl Roma2 e nelle vicinanze di una chiesa; caratteristiche che rendono l'infrastruttura non ubicata idoneamente", concludono. (Com)