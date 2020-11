Governo: Bettini (Pd), di rimpasto se ne parli in caso a fine emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che adesso il governo e tutte le forze politiche, tutto il Parlamento, si debbano occupare dell’emergenza sanitaria, che non è finita, di come distribuire il vaccino che spero arriverà nelle prossime settimane e di come si devono affrontare le questioni economico-sociali di emergenza, per fare in modo che la popolazione possa essere aiutata. Poi si parlerà, se se ne dovrà parlare, di riassetto, ma è una cosa che viene dopo la fase dell’emergenza”. Lo ha affermato intervenendo a Sky Tg24, Goffredo Bettini, membro della Direzione nazionale del Pd. “In Parlamento - ha aggiunto - c’è stato un accordo sullo scostamento di grande importanza, un segnale di civiltà e sensibilità della politica. In un Paese diviso, in difficoltà, i conflitti istituzionali sono qualcosa di estremamente negativo. Si è dato un bel segnale. Poi avremo un tempo di una ripartenza del governo, questo si dovrà discutere e sarà soprattutto il premier Conte a dover dire la sua opinione e indirizzare il processo", ha concluso. (Com)