Vaticano: papa Francesco presiede Concistoro per la reazione di 13 nuovi cardinali

- Papa Francesco sta presiedendo all’altare della Cattedra della basilica di San Pietro, il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nove porporati elettori e quattro ultraottantenni, ma due di loro, dall’Asia, non hanno potuto raggiungere Roma. Sono solo un centinaio i fedeli presenti e molti cardinali del Sacro collegio stanno seguendo la celebrazione collegati via web. I cardinali elettori sotto gli 80 anni e idonei a entrare in conclave per eleggere un nuovo Papa dopo la morte o le dimissioni di Francesco: sono monsignor Mario Grech, 63 anni, maltese, attuale segretario del Sinodo dei vescovi in Vaticano; monsignor Marcello Semeraro, 73 anni, italiano, prefetto della Congregazione vaticana per le cause dei santi; monsignor Antoine Kambanda, ruandese, 62 anni, arcivescovo di Kigali, è il primo cardinale della storia del Paese africano; l’arcivescovo di Washington Wilton D. Gregory, statunitense, 72 anni; Jose F. Advincula, 68 anni, filippino, arcivescovo di Capiz; monsignor Celestino Aos Braco, 75 anni, spagnolo, arcivescovo di Santiago del Cile; monsignor Cornelius Sim, 69 anni, vicario apostolico del Brunei; monsignor Augusto Paolo Lojudice, 56 anni, italiano, arcivescovo di Siena; e padre Mauro Gambetti, 55 anni, italiano, custode del convento francescano di San Francesco ad Assisi. (segue) (Res)